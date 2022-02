Présidentielle 2022 : les avocats s'invitent dans la campagne

Ultime étape du projet In/Justice lancé en juin 2021, l'événement marque l’entrée des avocats dans la campagne présidentielle.

Quelle justice souhaite-t-on pour le prochain quinquennat ? Quelles sont les mesures à adopter pour améliorer l’accès au droit ? Comment les Français vivent-il leur relation au droit ? à la justice ?

Autant de questions auxquels les avocats, les acteurs de la société civile et les justiciables apporteront des réponses lors du Printemps des avocats.

Alors que 71 % des Français estiment que les injustices augmentent, la profession d’avocat considèrent qu’il est essentiel que les Pouvoirs publics agissent pour renouer le lien entre les Français et leur justice. Durant cette journée, tous les acteurs présents échangeront donc sur le thème des injustices – au niveau géographique, économique et sociale, citoyen – et du renoncement aux droits.

Cette journée sera clôturée par un débat portant sur l’avenir de la justice vu par les Français, autour d’un panel de citoyennes et citoyens ayant émis des propositions sur la plateforme Make.org.