Présidence française de l'UE : UFC-Que Choisir demande une meilleure légifération sur le commerce en ligne

Entre autres, l’association entend renforcer la sécurité des produits et mieux encadrer les crédits à la consommation. L'UFC-Que Choisir demande donc au Président français de se saisir de la politique de consommation et de revoir le règlement sur la sécurité générale des produits pour adapter ces derniers au développement du commerce en ligne.

En effet, la position française « permet d'influer sur l'agenda européen et de faciliter les négociations entre Etats membres pour obtenir des accords », note l'UFC-Que Choisir dans un communiqué. L'association demande donc la mise à jour de la directive sur le crédit à la consommation, pour prendre en compte « la déferlante des mini crédits sur internet ou des locations de longues durées, dont les dérives » résultent « d'une désolante permissivité de la législation européenne » selon elle.

L’UFC-Que Choisir requiert par exemple une obligation de résultat en matière de performance des travaux de rénovation énergétique des logements et estime que la France doit « s'engager en faveur de modes de production et de consommation plus durables ». Emmanuel Macron accueille très prochainement les membres de la Commission européenne à Paris pour lancer la présidence française du Conseil de l'Union européenne et faire avancer ses priorités.