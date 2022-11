Présentation du troisième rapport d’évaluation du PIC

Le PIC veut aussi répondre aux besoins de l’économie française de court terme (secteurs en tension) et de plus long terme (notamment transformations numérique et environnementale). Ce plan d’investissement cherche par ailleurs à faire évoluer la formation professionnelle en réduisant les délais d’entrée en formation et en articulant davantage les formations entre elles, en améliorant l’accompagnement vers et dans la formation ou encore en renforçant la qualité des prestations.

L’évaluation du PIC a été confiée à un comité scientifique indépendant, avec le concours de la Dares. Elle va permettre de reconstituer les trajectoires professionnelles des personnes en recherche d’emploi entre 2017 et 2021, et sur les conclusions de plusieurs évaluations qualitatives financées dans le cadre de l’évaluation du PIC.