Près de 80 % des juristes d'entreprise satisfaits par leur travail

Ce baromètre appréhende le niveau de satisfaction des juristes d'entreprise, quel que soit la fonction occupée, pour que chaque juriste puisse apprécier leur propre niveau de satisfaction par rapport aux résultats de l'ensemble de la communauté des juristes. Il permet aussi aux dirigeants des directions juridiques et autres dirigeants de l'entreprise de prendre des mesures pour améliorer plus encore la satisfaction des juristes.

Il a été réalisé en mars 2021 auprès des juristes d'entreprise. Il y a eu 743 répondants dont 46 % de juristes, 25 % de responsables juridiques, 24 % de directeurs et directrices juridiques et 5 % d'autres fonctions des directions juridiques (compliance, contract mangement...).

« Tout au long de notre carrière de juriste, nous nous interrogeons sur notre satisfaction et parfois même sur notre bonheur au travail ! Le temps de travail occupe une grande partie de notre temps de vie, il est donc essentiel de se sentir bien au travail ! Les hommes et les femmes qui constituent les directions juridiques sont essentiels. Sans eux il n'y a pas de direction juridique et pas de défense qualitative des intérêts des entreprises. » précise Stéphane Lefer, avocat fondateur d'Oxygen+.

Près de 8 juristes sur 10 sont globalement satisfaits

78% des répondants se considèrent « extrêmement satisfait » à « satisfait » en réponse à la question : “Dans l'ensemble, quel est votre niveau de satisfaction concernant votre travail ?” 90% des répondants considèrent que juriste d'entreprise est un beau métier et 70% considèrent que ce métier donne du sens à leur vie. « Il faut tout d'abord se féliciter qu'une très grande majorité de juristes d'entreprise sont satisfaits de leur travail, que c'est un bon métier, stimulant, intéressant, qu'ils aiment et qui donne du sens à leur vie. Le métier de juriste d'entreprise a énormément évolué depuis 40 ans et la satisfaction de ceux qui l'exercent en est une conséquence très positive », analyse François Lhospitalier, vice-président de l'AFJE.

Cette satisfaction se concrétise en réponse aux nombreuses autres questions qui laissent apparaître que les juristes traitent avec l'autonomie qui leur convient (90 %) des dossiers intéressants (90 %) qui sont variés et stimulants (90 %). L'ambiance de travail est majoritairement bonne dans leur direction juridique (80 %), comme dans leur entreprise (80 %). Le digital a un impact positif (80 %) et le rapport télétravail – présentiel est à un bon niveau (70 %). De manière générale, les juristes ne s'ennuient pas (70 %) et n'ont pas de crainte sur la perte de leur emploi (80 %).

« C'est une grande satisfaction de voir que nous sommes 9 sur 10 à considérer notre métier comme un beau métier et surtout que pour plus de 70 % d'entre nous, il donne du sens à notre vie ! Si la crise sanitaire devait avoir un effet positif sur les directions juridiques, c'est qu'elle a certainement permis que les dirigeants prennent conscience de l'importance du rôle des juristes dans la vie et la stratégie de l'entreprise. » ajoute Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu. L'augmentation de la rémunération est considérée comme le premier facteur d'amélioration de la satisfaction des juristes d'entreprise.

51 % des juristes considèrent que leur rémunération n'est pas en adéquation avec leur travail, 57 % des juristes considèrent ne pas avoir de perspectives d‘évolution dans leur direction juridique et 38 % considèrent ne pas être reconnu dans leur travail, illustrations de la marge de progression pour une satisfaction complète. En conséquence, à la question relative à la détermination des axes d'amélioration, les juristes répondent que leur 1er choix est d'améliorer la rémunération, le 2e choix d'obtenir des perspectives d'évolution et le 3e choix d'obtenir une meilleure reconnaissance au travail.

Une large majorité des juristes d'entreprise supportent une charge de travail, une charge mentale et un stress importants.

Sujets de préoccupations, les répondants déclarent à une très importante majorité supporter une charge de travail (83 %), une charge mentale (83 %) et un stress importants (80 %). Plus de 25 % des juristes d'entreprise interrogés se considèrent en situation de surmenage – burn-out. Après 18 mois de crise sanitaire, qui ont mis à rude épreuves cette profession, ces chiffres sont un message fort. Ils révèlent également le rôle grandissant du droit dans l'entreprise et le besoin des directions juridiques de faire grandir la taille de leurs équipes.

Une disparité selon les années d'expérience et la fonction

Les juristes de 11 à 15 ans d'expérience professionnelle ont presque systématiquement des résultats les plus bas pour ce qui est des critères de satisfaction. Passé ce cap, les résultats s'améliorent ensuite pour atteindre les plus hauts scores de satisfaction pour ceux qui ont 20 à 30 ans d'expérience. Parallèlement, ceux qui occupent le poste de juriste ont les moins bons scores de satisfaction comparés aux responsables juridiques et directeurs et directrices juridiques. A noter aussi que les fonctions portant sur la Compliance ou le contract management semblent, considérés globalement, les plus satisfaits.

Le Baromètre complet est disponible sur le site : www.satisfactiondesjuristes.com