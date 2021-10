Près de 4000 Ordival pour les enseignantes et enseignants des collèges

Conscient que le développement du numérique est un enjeu fort de la société mais que toutes les familles n'ont pas les moyens d'équiper leurs enfants d'ordinateur, le Département s'engage contre les inégalités sociales et territoriales en offrant à tous les collégiennes et collégiens un ordinateur portable. Par cette action, il a permis depuis 2012 à près de 126 000 élèves de s'approprier le monde numérique tout en les responsabilisant.

Parce que les enseignantes et enseignants jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des élèves vers les outils numériques, le Département a choisi de remettre gracieusement un Ordival aux 3 850 enseignantes et enseignants des collèges publics. Cet ordinateur portable performant leur donnera les moyens matériels d'intégrer le numérique dans leurs pratiques pédagogiques. L'investissement du Département pour les Ordival remis aux élèves et aux enseignantes et enseignants en 2020 s'élève à 8 millions d'euros. Il traduit son engagement en faveur de la réussite des collégiens et des collégiennes et représente un véritable coup de pouce financier pour les enseignantes et enseignants.