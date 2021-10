Près d'un quart des jeunes travailleurs font face à des troubles psychosociaux

Les travailleurs sont 30 % à se sentir stressés ou surchargés au travail, et autant ont même peur de perdre leur emploi dans un contexte de crise économique. La généralisation du télétravail apporte son lot de nouveaux défis, en particulier la lutte contre l'isolement qui touche un télétravailleur sur deux.

Pire, selon l'étude 16 % des salariés font face à des troubles psychosociaux, les jeunes travailleurs étant les plus touchés, avec 24 % des 18-34 ans déclarant les subir. Une problématique qui n'est pas sans conséquence sur la qualité du travail effectué puisque 17 % des personnes interrogées déclarent avoir commis des erreurs en raison de problèmes psychosociaux (stress, surmenage...).

Face à cela, si la moitié des répondants pensent que leur employeur se soucie de leur bien-être psychologique, ils sont tout de même 3 sur 10 à penser le contraire. En conséquence, près d'un quart des salariés français dissimulent des problèmes psychologiques liés au travail. Et pour cause, ils sont 27 % à craindre de perdre leur emploi dans un contexte de crise économique sans précédent. Or, 30 % des répondants pensent qu'informer leur employeur des risques psychosociaux auxquels ils font face peut nuire à leur carrière. Ici encore, ce sont les jeunes qui dissimulent le plus ces problèmes (30 % des 18-34 ans, et 20 % des 35-54 ans).