Près 700 objets perdus chaque semaine à Paris

Au total, 186 272 objets ont été recueillis au service des objets trouvés en 2011, provenant "de la RATP, de La Poste, des musées, des foires et expositions, des taxis, des trois aéroports parisiens, des grands magasins ou de la Tour Eiffel", explique la PP. Près de 10 000 téléphones portables ont été égarés ou oubliés en 2011. Les pièces d'identité, les clefs et les lunettes de vue constituent toutefois le podium des objets les plus perdus.