Prendre une bière avec Cédric Villani

Lorsqu'on interroge les Parisiens sur leur volonté de partager un moment convivial avec les candidats déclarés à la Mairie de Paris, Cédric Villani arrive en tête du classement avec 39 % des personnes interrogées qui aimeraient « partager une bière avec lui ». Il devance ainsi Anne Hidalgo, de 3 points (36 %). Sur la troisième marche du podium, se trouvent exæquo (29 %), Benjamin Griveaux et Rachida Dati. Suivent le communiste Ian Brossat (21 %), Gaspard Gantzer (20 %) et l'insoumise Danielle Simonet (19 %). Le candidat écologiste David Belliard et Pierre-Yves Bournazel recueillent respectivement 17 % et 16 % d'intention de partager une bière avec eux. Le candidat du Rassemblement national, Serge Federbusch (10 %), termine bon dernier du classement, précédé par Marcel Campion (13 %).