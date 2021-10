Premiers aménagements de la Tégéval

A terme, la Tégéval traversera le département pour relier Créteil à Santeny. Il aura fallu plus de 20 ans pour que cette liaison verte devienne enfin réalité. Comme le souligne Daniel Jean, représentant du Syndicat mixte d’étude et de réalisation de la Tégéval, « Il s'agit d'un espace de déplacements, de loisirs et de nature. »

Les travaux ont commencé il y a quelques mois dans le parc Saint-Martin, à Limeil-Brevannes.Xavier Ansorena, de la Direction des espaces verts et du paysage du Val-de-Marne, souligne « qu’il y a d'abord eu un travail d'abattage des arbres en mauvais état. Maintenant, nous en sommes au stade de la replantation d'arbustes indigènes d'Ile-de-France. Le but est d'avoir une certaine biodiversité. » Riverains et usagers peuvent dès à présent profiter des premiers aménagements : les Roseaux-Plage bleue et le parc des Charmilles à Valenton, ainsi que le parc Saint-Martin à Limeil-Brévannes.