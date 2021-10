Premières Rencontres Internationales de l'EFB

Des avocats ayant suivi cette voie et de nombreuses associations et organisations seront présents pour un “Forum d'échange”, tels que l'Association Internationale des jeunes avocats, l'Union internationale des avocats, l'International Bar Association, ou encore l'Association franco-chinoise pour le droit économique.

Après une introduction d'Emmanuelle Hoffman, présidente déléguée de l'EFB, et Jean-Michel Darrois, avocat à la cour et parrain de la promotion 2018/2019, trois tables rondes traiteront des enjeux de la formation pour une carrière internationale, du lancement d'une carrière internationale et des défis numériques et formation professionnelle.