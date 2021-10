Première série consacrée à l'anticorruption en entreprise

Réalisée avec le soutien de Lefebvre Dalloz, cette première fiction juridico-ludique française a été écrite, produite, filmée et diffusée par la commission Gouvernance et Éthique du Cercle Montesquieu, l'association des directeurs juridiques, et la legaltech Le Droit Pour Moi.

Composée de 9 épisodes de 3 minutes, consacrés chacun à l'un des sujets de la loi Sapin 2, cette série de vidéos a pour ambition d'aider les directions juridiques dans la mise en place des programmes anticorruption au sein des entreprises. Acteurs professionnels, trucages, mise en scène… tout a été conçu pour faciliter la compréhension des risques liés à la corruption et susciter l'adhésion des directions générales et des salariés. Les épisodes existent également en version anglaise et en version sous-titrée en plusieurs langues.

Un outil original pour un enjeu de taille qui gangrène nos sociétés. De fait, la corruption constitue aujourd'hui l'un des risques financiers et réputationnels principal pour les entreprises.