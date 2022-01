Première Seine, le tremplin qui propulse les lycéens musiciens

Jouer dans le même festival que des artistes et groupes mondialement connus comme Arctic Monkeys, Rage Against the Machine, Stromae ou encore Nick Cave, c’est ce que propose à tous les lycéens musiciens le tremplin Première Seine organisé dans toute la région Ile-de-France. A l’issue de la période de sélection, six groupes franciliens pourront réaliser leur rêve et se produire lors du festival qui se déroulera du 25 au 28 août prochain.

Ce tremplin avait déjà eu lieu en 2019 et avait impliqué directement 240 lycéens. L’objectif de ce concours est pour les organisateurs de réaffirmer l’importance de la culture après la pandémie et d’ouvrir les jeunes franciliens à la culture à travers les musiques actuelles. Pour Mathieu Ducos, directeur de Rock en Seine, il est important que la culture reprenne sa place après la crise qu’elle a traversée : « En cette année 2022, notre envie est plus que jamais là et notre engagement à promouvoir la pratique de la musique chez les jeunes franciliens n’aura jamais été aussi fort. » Pour participer au concours, les artistes ou groupes doivent s’inscrire sur le site premiere-seine.com. Tous les styles de musique actuelle peuvent se présenter à ce concours. La sélection se tiendra lors de six dates réparties dans l’ensemble de la région Ile-de-France.

Dates des six finales de sélection :

21 mai avec « Zebrock » a la pêche à montreuil (93, 94 et une partie du 77)

a la pêche à montreuil (93, 94 et une partie du 77) 28 mai avec « a qui le tour » à la grange à Dîmes (95)

Journées de présélection les 24 mars avec le forum Vauréal (en partenariat avec la ruche), 9 avril à l’EMB de sannois, 16 avril à la grange à Dîmes d’Ecouen propulsé par « A qui le tour » et le 23 avril à la scène de l'Isle-Adam

11 juin avec le « Rack’am » à Brétigny-sur-Orge (91)

Journée de pré-sélection le 26 mars au chaudron avec Melun Val-de-S0eine, le 21 mai avec grand paris sud au plan et le 28 mai à l’Empreinte

18 juin avec « L’usine à chapeaux » à Rambouillet (78)

Journée de pré-sélection le 12 juin avec la MJC « Les terrasses » à Conflans-Sainte-Honorine (78) lors du festival bonne machine

21 juin avec le « Studio 13/16 » sur le parvis du centre Pompidou (75)

Journées de pré-sélection les 27 et 29 mai avec le centre Paris Anim’Mado Robin (75)

28 juin avec la MJC La vallée à Chaville (92)

Journée de pré-sélection le 21 mai avec la MJC l’ECLA de Saint-Cloud (92)

Ce tremplin est soutenu par la Région Ile-de-France. La présidente Valérie Pécresse s’est montrée enthousiaste à quelques mois des premières soirées d’audition : « Première Seine illustre notre volonté d’irriguer la culture sur tout le territoire, et particulièrement à destination des lycéens franciliens. Cette initiative que nous avons prise avec enthousiasme offre un tremplin à tous nos talents émergents partout en Île-de-France. La culture partout et pour tous, telle est notre ambition ! »