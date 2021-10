Première Seine : lancement de l'édition 2021

Pour la quatrième fois, Rock en Seine et la Région donnent leur chance à six groupes de musique lycéens. Pendant le festival, ces derniers pourront jouer sur scène, dans des conditions professionnelles.

Pour les organisateurs, Première Seine permet « d'ouvrir les jeunes franciliens à la culture par les musiques actuelles ; de générer du plaisir en jouant d'un instrument dans un groupe ; de rendre visible les actions des structures de musiques amateurs portées à l'année par les salles de spectacles, les écoles, les associations... et enfin d'offrir une première expérience, inspirante, unique et inoubliable en jouant à Rock en Seine !

Pour participer, il suffit de s'inscrire sur le site “premiere-seine.com”, afin de permettre aux groupes de participer à l'une des six soirées de finale du tremplin pour jouer en public et face à un jury de professionnels, dans les conditions d'un vrai live.