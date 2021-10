Première pierre du Centre de conservation d'œuvres d'art du Bourget

Commandé par le Groupe ADP, en tant qu'aménageur du terrain, co-investisseur et co-exploitant, et la société André Chenue – filiale du groupe Horus Finance –, en tant que co-investisseur et co-exploitant, la conception et la construction de ce bâtiment, ont été confiées à la société GSE.

24 000 m2 d'espaces de stockage

Implanté sur la partie Est de la plateforme aéroportuaire de Paris-Le Bourget, ce nouveau bâtiment est le premier en France spécifiquement dédié au stockage et à la conservation d'œuvres d'art. Imaginé par GBL Architectes, il proposera de vastes espaces de stockage et de conservation aux meilleurs standards internationaux, à destination des propriétaires d'œuvres d'art et des professionnels du monde de la culture. Directement accessible depuis les pistes, ce nouveau site facilitera le transport des œuvres d'art par voie aérienne, notamment pour des échanges entre musées.

Le site accueillera des réserves sur une surface totale de 24 000 m2 répartie sur quatre étages. L'ensemble des salles seront tenues hors poussière par sas et surpression, protégées du risque d'incendie par un système d'hypoxie éprouvé et doté d'une sécurité anti-effraction aux plus hauts standards. Les réserves comporteront également des locaux et services adaptés à la restauration des œuvres d'art et à la conservation des collections de mode à haute valeur patrimoniale. La température et l'hygrométrie des salles seront contrôlées et maintenues à valeurs constantes afin de préserver les pièces stockées.

Avec sa terrasse jardin au premier étage et ses façades en panneau béton matricées, le bâtiment est conçu dans un style d'un “coffre-fort” moderne. Au sein de chaque étage, les espaces de stockages présenteront des hauteurs libres de 3,40 m chacun et 5,60 m pour les salles en rez-de-chaussée. Certifié HQE – Très performant, l'ensemble répond aux meilleurs critères environnementaux grâce à une hyper isolation thermique et une étanchéité à l'air.

Premier site de conservation d'œuvre d'art

Avant même sa construction, ce bâtiment a déjà été retenu par d'importants clients recherchant, aux portes de Paris, un accès logistique facilité, un stockage aux standards muséaux et des services de désinfestation, de régie, d'emballage et de transport dédiés aux œuvres d'art. Directement accessible depuis les pistes, ce nouveau site facilitera le transport d'œuvres d'art par voie aérienne, notamment pour des échanges entre musées.

La livraison de la première phase est prévue pour l'été 2019.