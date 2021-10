Première pierre de l'immeuble l'Atrium, à Antony

Cette opération de bureaux se situe au carrefour de la Croix-de-Berny à Antony, pôle tertiaire majeur du département des Hauts-de-Seine. Idéalement situé à 15 minutes du centre de Paris, l'Atrium vient compléter l'offre locale et conforte l'attractivité et le dynamisme de ce carrefour desservi par des axes routiers stratégiques (A86 et RN20) qui bénéficie de la desserte de nombreux transports en commun (RER B, 10 lignes de bus RATP, TVM Trans Val de Marne...).

L'Atrium s'inscrit à la croisée des pôles de croissance environnants : la vallée scientifique de la Bièvre, le plateau de Saclay et l'OIN Orly-Rungis, la proximité du Parc d'Affaires “Antony Pôle” avec des leaders mondiaux des filières biotech et hightech tels que Air Liquide Medical Systems, Drager Médical, Moria, Essilor, Siemens...

Les quatre immeubles de l'opération, réalisés par Eiffage Immobilier en co-promotion avec Groupe Life, proposeront de 15 000 m2 de bureaux en R+7 en superstructure, un parking de 430 places sur quatre niveaux en infrastructure, ainsi qu'un rez-de-chaussée proposant une offre de commerces sur rue. La société Verisure a d'ores et déjà annoncé l'installation de son siège social sur une surface de près de 8 350 m2. Fort attaché au devenir de la ville d'Antony, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine envisage d'acquérir une surface d'environ 3 100 m2.

Imaginé par le cabinet d'architecte Cédric Vigneron & Partenaires, l'ensemble bénéficiera d'une architecture moderne et dynamique. Sa façade courbe s'intègrera harmonieusement dans l'espace et apportera un nouveau repère emblématique. L'Atrium mettra l'accent sur une grande modularité des espaces de travail. En effet, son découpage vertical en plusieurs zones offrira une grande flexibilité d'aménagement. Les bâtiments s'adapteront ainsi aux besoins de chaque futur preneur.

L'Atrium vise une certification Breeam (Good) International New Construction 2016. Cette certification entend établir la norme de la meilleure méthode pour la conception, la construction et le fonctionnement de bâtiments écologiques.

Plusieurs entreprises du groupe Eiffage participent à la réalisation de l'opération. Le chantier a été confié à Eiffage Construction Grands Projets et les façades seront réalisées par Goyer, entité du groupe spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de façades en aluminium et en verre.

L'un des principaux défis du chantier réside dans l'exiguïté du site. Confronté à un bâtiment en limite de propriété et un environnement urbain dense, les équipes d'Eiffage Construction Grands Projets ont déporté la base vie en dehors de l'emprise du chantier et mis en place une logistique millimétrée. Par ailleurs, la composition du sol, mélange de gypse et d'eau, a nécessité des injections et une confortation du terrain pour assurer la parfaite assise du bâtiment. Après les travaux de terrassement, la mise en œuvre de 300 tonnes d'acier et le coulage des 2 400 m3 de béton pour le radier, les travaux de gros-œuvre démarrent. La livraison est prévue pour le 1er trimestre 2020, à l'issue de 27 mois de travaux.