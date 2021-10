Première opération de requalification des copropriétés à Clichy-sous-Bois

Sylvia Pinel, ministre du Logement, et Myriam El Khomri, secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la ville, ont réuni dernièrement l’ensemble des partenaires pour faire le point sur la mise en place de la première des opérations de requalification qui porte sur le quartier du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois. Les partenaires sont les collectivités locales, la Région Ile-de-France, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, l’intercommunalité et la ville de Clichy-sous-Bois, les agences de l’Etat (Anah, ANRU, ARS), ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Agence foncière et technique de la Région parisienne (AFTRP) et l’Etablissement Public Foncier Ile-de-France (EPFIF).