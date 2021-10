Première lettre d'information « Tramway Antony – Clamart »

Cette nouvelle ligne de 8,2 km reliera Antony (Croix de Berny) à Clamart (Place du Garde) en 14 stations. Entre 28 500 et 30 600 voyageurs devraient emprunter ce tramway chaque jour.

Ce projet de transport offrira un nouveau mode de déplacement au sein de 4 communes des Hauts-de-Seine (Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart) et renforcera les liaisons de banlieue. En correspondance avec le RER B et la ligne TVM à Croix-en-Berny et avec le futur tramway T6.

Cette ligne améliorera la qualité des transports pour les 170 000 habitants des communes traversées. Le montant du projet est estimé à 311 millions d’euros. Le Conseil général coordonnera l’opération et sera maître d’ouvrage de l’insertion urbaine. La concertation préalable se déroulera du 21 janvier au 1er mars 2013.

©StephaneBortzmeyer