Première Journée du Droit : 1500 avocats mobilisés

Pas moins de 1 350 collèges se sont mobilisés pour faire de cette journée un événement national sur tous les territoires, métropolitains comme outre-mers, de Cayenne à Pointe-à- Pitre en passant par la Corse.

Le thème retenu cette année était consacré aux réseaux sociaux, droits et devoirs.

Le Conseil national des barreaux (CNB) a fait de cette journée un rendez-vous interactif et convivial et souhaite l'inscrire dans le temps comme un véritable outil pédagogique.

« Les jeunes ne se rendent pas compte des conséquences que peuvent avoir leurs publications sur les réseaux sociaux. Internet a une mémoire d'éléphant et les préjudices causés peuvent parfois courir sur plusieurs années. Il est donc crucial d'informer au plus tôt les collégiens des droits et devoirs qui sont les leurs sur les réseaux sociaux ", commente Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB.