Première hausse des défaillances d'entreprises en Ile-de-France depuis 2016

Si le nombre des ouvertures de procédures continue de baisser au plan national (- 6 % en glissement annuel au 1er août 2018), il remonte en Île-de-France pour la première fois depuis août 2016 (+ 3 % en glissement annuel).

Malheureusement, la tendance à la hausse amorcée en ce début d'année se confirme en région parisienne.

Plus précisément, traduisant la spécificité de la région, ces ouvertures s'établissent à 29 % en dessous du pic historique de 1993. Pas de raison de paniquer car elles sont aussi inférieures de 7 points au palier atteint en 2009.

Accélération du nombre d'emplois touchés

D'un point de vue général, on constate que le nombre des ouvertures de procédures collectives croît en Île-de-France. Et ce, certainement à cause du contexte économique très mitigé : progression du PIB plus réduite que prévue; impact négatif du commerce extérieur ; accélération des prix agricoles ; fléchissement du climat des affaires dans le commerce de gros et les biens d'équipement ; augmentation des prix à la consommation ; baisse du pouvoir d'achat ; difficultés à l'embauche malgré une légère baisse du chômage…

Cet état de fait a un impact social important avec une accélération nette du nombre d'emplois touchés par les procédures collectives en lien avec l'augmentation de la taille des entreprises en région parisienne.

Le nombre de salariés ayant perdu immédiatement leur emploi du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise est de l'ordre de 8 700, pour les ressorts des tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil.

Ce nombre est en augmentation, contrairement au nombre des ouvertures (+ 9 %, en glissement annuel au 1er août 2018). Il est 1,2 fois supérieur au niveau de fin 2008 (date d'entrée dans la crise).

Décrue continue du nombre de procédures amiables

Ce bulletin montre aussi que la baisse des ouvertures de procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) perdure, avec une chute de 13 % par rapport à l'an dernier.

Le recours aux procédures amiables diminue sensiblement depuis novembre 2017, toujours avec une importante baisse du nombre de conciliations de 18 %.

Pourtant, ces procédures sont très efficaces et permettent de préserver de nombreux emplois.