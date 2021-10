Première extension des tarifs sociaux entre en vigueur

Au total, avec ces mesures, 830 000 personnes supplémentaires pourront bénéficier –en principe automatiquement– de ces tarifs légèrement réduits chez EDF et GDF Suez, selon la ministre de l'Energie, Delphine Batho. En plus des personnes bénéficiant de la Couverture maladie universelle (CMU) complémentaire, les personnes éligibles à l'aide pour une complémentaire santé (ACS), soit des personnes ayant des revenus 35 % (bien 35 %) supérieurs, pourront également en bénéficier. "Le plafond était auparavant de 661 euros par mois pour une personne seule et passe à 893 euros par mois", a déclaré Mme Batho. L'arrêté paru dernièrement ne mentionne stricto sensu que l'électricité mais s'applique également pour le gaz, a-t-elle expliqué.