Première COP métropolitaine pour le Grand Paris

Plusieurs thématiques étaient au programme de cette première COP métropolitaine. Devant un auditoire composé des acteurs de la maîtrise d'œuvre, de la construction, de la banque ou encore des organismes de recherche, différents participants ont développé leurs intentions pour mener à bien le projet de rénovation.

« Nous avons fait en sorte de démontrer résolument l'engagement de la Métropole à assurer la transition énergétique », expose Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris (MGP), en guise d'ouverture.

D'après lui, quatre principes conditionnent la réussite du projet : le ciblage du parc privé, la construction d'un rendez-vous annuel, la conciliation du local et du national, et la construction d'engagements opérationnels. « Nous avons besoin de l'aide de l'Etat. (…) Nous attendons que celui-ci mette en place sa propre politique », précise ce dernier.

Nous avons fait en sorte de démontrer résolument l'engagement de la Métropole à assurer la transition énergétique. Patrick Ollier,

président de la MGP

« Sur ce sujet l'État et les collectivités locales ont besoin l'un de l'autre. C'est un des domaines pour lequel nous savons que la transition écologique doit être solidaire car ces travaux de rénovation permettent de faire baisser les factures énergétiques des foyers les plus modestes et c'est pour ces raisons que le Gouvernement est extrêmement motivé pour avancer sur cette politique prioritaire. Je tiens donc à saluer une nouvelle fois votre engagement. Vous nous trouverez à vos côtés (…). », lui répond Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire.

Il faut dire que les acteurs engagés ne manquent pas, et l'un des objectifs affichés de cette COP était leur réunion et leur structuration. La conférence a permis de créer un espace de dialogue et d'échange sur leurs engagements mutuels et de mettre en commun les objectifs de chacun.

à la suite d'Emmanuelle Wargon, Yves Contassot, président de l'Agence Parisienne du Climat, prend la parole. « Rénover la copropriété c'est gagner la transition écologique en métropole. Le travail mené par l'Agence Parisienne du Climat avec le déploiement du dispositif “CoachCopro” métropolitain en donne la preuve sur la base d'un écosystème opérationnel. Il s'appuie sur trois axes : accompagner les copropriétaires pour passer aux travaux, dynamiser le marché, fédérer les professionnels et mettre en synergie l'offre et la demande. Ce sont déjà

143 000 logements accompagnés à travers “CoachCopro” métropolitain et un marché potentiel de 40 milliards d'euros d'ici à 2050. A partir de notre ex

pertise terrain, le défi c'est maintenant de faire le saut d'échelle avec la Métropole du Grand Paris », explique le conseiller métropolitain.

S'ensuivait un état des lieux des dynamiques de rénovation, animé par la rapporteure, Sabine Baietto-Beysson, Pierre Ducret, le président d'Institute for Climate Economics, et de Christian Dupuy, le conseiller métropolitain délégué à la politique du logement.

eux tables rondes suivaient cette ouverture. La première avait pour thème “Faciliter et massifier le recours aux outils de financement existants”. Faciliter l'accès aux financements, le second grand enjeu de cette COP métropolitaine, car aujourd'hui le financement de la rénovation énergétique de l'habitat privé s'effectue essentiellement par des prêts à la consommation ou par l'autofinancement, excluant de fait une part importante des ménages.

La deuxième table ronde, quant à elle, avait pour thème “Sécuriser le parcours de rénovation et l'accompagnement ”. Cette volonté de rénovation répond en effet tout autant à l'impératif environnemental qu'à celui de l'amélioration du pouvoir d'achat des habitants. Elle se traduit aujourd'hui par la mise en place d'un engagement partenarial entre l'Etat et les acteurs de la Métropole du Grand Paris.

« Je me réjouis de ce nouvel engagement de l'Etat à nos côtés, déclare Patrick Ollier. La rénovation des logements est une priorité à la fois écologique et sociale tout particulièrement au sein du périmètre métropolitain. Nous démontrons une fois de plus que la Métropole du Grand Paris fédère les acteurs concernés autours d'actions visibles et utiles pour la qualité de vie de ses habitants. »

Accompagner la prise de décision des ménages, le troisième grand enjeu au programme de cette conférence. Le but est de généraliser la mise en place d'un parcours de rénovation lisible et personnalisé, afin que les ménages comprennent les tenants et les aboutissants des travaux à entreprendre.

Daniel Guiraud, vice-président délégué à la mise en œuvre de la stratégie environnementale et au développement des réseaux énergétiques de la Métropole du Grand Paris, a conclu la conférence. Il est revenu sur la quantité importante de travail à effectuer, notamment compte tenu du peu d'années d'existence de la Métropole. Bien qu'insistant sur le fait qu'il ne partageait pas son bord politique, il a cité Juppé, qui avait dit que les deux facteurs essentiels à la réussite de la transition énergétique étaient la santé et le pouvoir d'achat.

Pour l'intégralité des acteurs de la conférence, cette mise en commun d'idée doit maintenant se traduire par des actes. Il faudra néanmoins suivre la progression de ceux-ci, et dans cette optique, le président de la Métropole a déjà annoncé la tenue d'une deuxième COP GrandParis2degrés en 2020.