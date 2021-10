Première collaboration officielle des Juristes d'Entreprise en Europe et fiscalistes internationaux

A l’occasion de la réunion de tous les membres de l’ECLA pour la célébration de son 30e anniversaire, le Président de l’ECLA, M. Philippe Coen, a organisé une rencontre officielle avec le Président de l’IFA, M. Porus Kaka. Les deux organisations professionnelles ont signé un protocole d’association historique orchestrant leur coopération dans le but de resserrer leurs liens, partager leurs informations, leurs expériences, l’organisation d’événements futurs et s’apporter un soutien mutuel.



Le rapprochement entre l’IFA et l’ECLA répond aux évolutions juridiques et économiques sur le plan international. En effet, avec l’augmentation des échanges internationaux et la complexité grandissante des questions de fiscalité internationale, cette collaboration représente une avancée pour ces deux professions.



Pour Mr. Philippe Coen, Président de l’ECLA : "l’ECLA présente maintenant un lien très fort avec l’IFA par le biais de ce protocole d’association. Nos 42 000 membres et leurs 12 500 membres tireront beaucoup de bénéfices de ce rapprochement. Afin d’être un bon juriste fiscaliste il faut être au fait des problèmes rencontrés par les Juristes d’Entreprise et le contraire est tout aussi vrai. Nous avons beaucoup à partager avec l’IFA qui est actuellement dirigé par Mr. Porus Kaka, Q.C., juriste fiscaliste exerçant à Bombay. Cette signature a été non seulement un grand moment pour nos professions, mais aussi un moment très joyeux ce qui est l’une des raisons pour lesquelles nous dépensons tant d’énergie dans nos vies professionnelles associatives. L’avenir sera radieux pour les Juristes d’Entreprise et les juristes fiscalistes et nous allons nous rapprocher de ce futur de manière plus certaine maintenant que nous avons signé ce protocole d’entente : longue vie à notre coopération !"