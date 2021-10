Premier think tank dédié au droit immobilier

L'objectif de ce laboratoire d’idées est d'apporter des réponses à l'inflation des textes dans le secteur. Il entend se faire la voix des professionnels du droit immobilier et compte apporter sa contribution à la réalisation du Grand Paris.

Ce think tank« privilégiera une approche efficace et pragmatique du droit immobilier sur un territoire devenu complexe, notamment en raison de la pénurie croissante de logements et de son nouveau statut juridique, issu de la loi de modernisation publique territoriale et d'affirmation des métropoles », déclare la FNAIM du Grand Paris.

À l’occasion de son lancement, le think tank publie son premier ouvrage « Le droit immobilier et ses arrêts de jurisprudence », qui restitue les décisions les plus pertinentes pour la profession.

« Au-delà de l'aspect commercial, l'agent immobilier est peu à peu devenu le garant de la loi », estime Gilles Ricour de Bourgies, président de la FNAIM.