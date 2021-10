Premier « Startup Banlieue » à Montreuil et au Stade de France

Cent jeunes de banlieue (de 22 à 36 ans en moyenne) seront formés à l'entrepreneuriat, le temps d'un week-end de 52 heures pour :

tester une idée ou expérimenter l'aventure entrepreneuriale ;

construire une équipe avec porteurs de projets et des curieux de l'entrepreneuriat autour d'une idée ;

être accompagnés par des mentors et des experts prêts à coacher les participants ;

et enfin, pitcher son projet devant un jury composé d'entrepreneurs confirmés et d'investisseurs.

De Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État au Numérique, à Marjolaine Grondin, CEO de Jam, en passant par Pierre Coppey, président du Consortium Stade de France, et Philippe Dewost, chief leonard officer (laboratoire ouvert des villes et des infrastructures animé par Vinci) avocats, fonds d'investissements, CEOs de banlieue et cadres supérieurs de grands groupes ont répondu à l'appel pour encadrer et récompenser les équipes.

À ce jour, 20 porteurs de projets ont déjà été sélectionnés pour développer leur idée. Autour d'eux, une équipe de cinq personnes avec des profils commerce, marketing, communication, informatique ou encore design, se constituera pour les aider à monter leur entreprise en seulement 3 jours.

Oussama Ammar, co-fondateur de The Family, Caroline Ramade, déléguée générale adjointe de Paris Pionnières, Salima Maloufi Talhi, responsable du programme French Tech diversité, soutiennent ce projet depuis sa création :

« La diversité est un facteur-clé de succès pour la French Tech et aujourd'hui cette thématique est de plus en plus souvent sur le devant de la scène. Cette initiative ambitieuse et fantastique permet de mettre en valeur l'énergie, le talent et l'ambition qui existe de l'autre côté du périph. Elle s'inscrit dans la lignée des actions et des valeurs de la French Tech et nous sommes donc ravis de la soutenir. »

Après 2 jours de travail intense au 71 à Montreuil, les participants auront l'occasion de présenter leurs projets au Stade de France devant plus de 400 personnes avec remise de prix à la clé.

Au programme du Startup Banlieue :

Vendredi 19h – tard dans la nuit : soirée de pitchs, constitution des équipes et début de travail en équipe (au 71 - Incubateur à Montreuil, 71 rue Robespierre, 93100 Montreuil)

Samedi 9h – tard dans la nuit : travail en équipe avec l'encadrement de mentors (au 71 - Incubateur à Montreuil)

Dimanche 9h – 14h : finalisation du travail en équipe et préparation au pitch (au Stade de France)

Dimanche 14h– 19h : présentation des projets au jury, remise des prix et cocktail de clôture (au Stade de France)

Afin d'ouvrir et de faire découvrir l'écosystème au plus grand nombre, plus de 200 places seront ouvertes au public (uniquement sur réservation en ligne) pour assister à la finale du 1er octobre au Stade de France, qui accueille l'événement.