Premier salon virtuel dédié à la transformation numérique et digitale des métiers du droit

Pour accompagner les avocats, les notaires, les juristes d'entreprise et les huissiers dans ce bouleversement, le groupe Septeo organise le LEGAL DIGITAL DAY, le 1er Salon virtuel dédié à la transformation numérique et digitale des métiers du droit, le 9 Juillet 2020.

Cet événement sera l'occasion d'embrasser et d'anticiper les attentes et les évolutions concrètes inhérentes aux professions juridiques.

« La période qui vient de s'écouler a mis en lumière de façon brutale l'importance de la stratégie digitale des organisations et particulièrement celles des professionnels du droit, qui sont confrontés à des usages assez peu compatibles avec la distanciation physique (signatures, rendez-vous, audiences, expertises, …). Au-delà des outils qui vont contribuer à la transformation du quotidien des avocats, notaires et juristes d'entreprises, des enjeux culturels et sociétaux vont voir le jour au travers de la gestion de la relation client, de la place de l'IA, de la refondation du lien de confiance. Des enjeux technologiques, culturels, sociétaux, voire philosophiques vont s'entrechoquer et nous obliger à repenser la place du droit dans nos sociétés. Ce moment sera l'occasion unique de nous aider à mieux comprendre ces enjeux » indique Hugues Galambrun, Directeur général de Septeo.

Comme lors d'un salon en présentiel, des exposants, sociétés du groupe Septeo, seront à la disposition des participants et feront vivre l'événement : Genapi, Secib, Legal Suite, Ecostaff, Azko et Soft Law, de France, de Belgique et du Canada.

Septeo, leader européen des LegalTech, s'entoure à cette occasion de partenaires privilégiés : le groupe Lefebvre-Sarrut à travers les Éditions Dalloz, les Éditions Législatives, et les Éditions Francis Lefebvre ; Affiches parisiennes, Affiches PRO, Décideurs magazine, Le Monde du Droit et Le Village de la justice.

Une expérience interactive 100% humaine et résolument immersive

Ce Salon virtuel a été conçu comme une expérience animée invitant chacun à interagir et donnant à voir les coulisses de l'événement. La journée sera rythmée de témoignages-clients, de démonstrations de solutions, de conférences et d'ateliers, en présence d'ambassadeurs des instances représentatives des métiers du droit et de personnalités du monde socio-économique, autour de moments d'échanges avec nos partenaires et exposants.

Les participants pourront dialoguer en temps réel avec nos experts, explorer de nouveaux outils digitaux et découvrir les solutions adaptées à leurs métiers, échanger en visioconférence avec les exposants, poser leurs questions en « live chat » à tout moment, et accéder aux dessous de la manifestation grâce à des photos et vidéos immersives diffusées sur les réseaux sociaux.

Inscription sur le site : https://communication.septeo.fr/legal-digital-day