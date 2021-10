Premier salon de la mobilité propre

Depuis 2014, la Ville mènent une politique ambitieuse en faveur de la transition écologique et de l'amélioration de la qualité de l'air, pour protéger la santé des Franciliennes et des Franciliens. La maire de Paris a ainsi impulsé de nombreux dispositifs et aides incitatives en faveur des commerçants et artisans, TPE et PME, basées à Paris et en petite couronne, qui leur permettent de se déplacer facilement dans le cadre de leur travail et cela sans polluer.

Le 9 avril, le Carreau du Temple accueillera un salon qui permettra de découvrir toutes les solutions qui sont à leur disposition. Une quarantaine d'exposants seront présents : des entreprises, des instituts de recherche, des start-up, qui innovent dans le domaine des transports et qui s'adaptent aux besoins de chaque métier.

Il sera possible de tester sur place des véhicules utilitaires électriques, GNV ou hydrogène, des triporteurs à assistance électrique, des scooters électriques, ou encore des applications de service sur smartphone...

Cet événement municipal a été pensé et organisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France, la Chambre de métiers et de l'artisanat, l'Ademe et les fédérations professionnelles.

Lundi 9 avril de 8 h à 16 h, Carreau du Temple, Paris 3e ardt