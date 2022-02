ARBITRAGE Premier "rendez-vous des auteurs" de Sorbonne Arbitrage

Pour son inauguration Sorbonne Arbitrage organise le lundi 14 février à 18 h son premier "rendez-vous des auteurs" à l’occasion de la parution du livre "Droit de l’arbitrage. Théorie et pratique" de Me Jalal El-Ahdab et du professeur Daniel Mainguy.

