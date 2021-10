Premier Prix Féminin de l'immobilier

Premier prix visant à récompenser des femmes dirigeantes ou créatrices d'agences immobilières, le Prix Féminin de l'Immobilier mettra en lumière l'entrepreneuriat au féminin sur tout le territoire. Les entrepreneuses intéressées ont jusqu'au 8 octobre pour déposer leur candidature. Ce prix inédit sera remis par Christine Fumagalli, présidente d'Orpi.

« Aider les femmes à avancer, à croire en leurs projets, à crever les plafonds de verre, c'est l'ambition de ce Prix féminin de l'immobilier qui récompensera une professionnelle au parcours inspirant pouvant éveiller d'autres vocations. Il nous faut promouvoir une vision humaine, sensible et engagée de l'entrepreneuriat, une vision paritaire et inclusive », déclare Ariane Artinian, fondatrice de MySweetimmo.com.