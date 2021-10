Premier COMEX économie d'Ile-de-France : une force opérationnelle aux services des entreprises

Associant les directions régionales des finances publiques, de la banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque publique d’investissement, de Pôle Emploi, de l’Urssaf ainsi que le commissaire au redressement productif, cette réunion de haut niveau a pour but de mobiliser tous les services de l’Etat pour aider les entreprises franciliennes en difficultés, d’approfondir les questions liées à l’économie et à l’emploi à Paris et en Ile-de-France, et de favoriser l’implantation ou l’extension des entreprises.

Ce Comex, qui se réunira tous les mois, constitue ainsi un appui aux entreprises, avec pour visée de trouver des solutions concrètes aux problèmes rencontrés.

Il répond à la demande du 18 avril dernier, du président de la République, aux préfets de région, sur le thème de la mobilisation pour l’emploi : d’accélérer la mobilisation sur le thème de l’emploi, d’aller plus vite, de faire plus simple et surtout plus efficace pour aider nos concitoyens à rejoindre le marché du travail.

En cette occasion, le préfet Jean-François Carenco a souligné que les derniers indicateurs économiques franciliens de la fin mai sont au vert, et qu’il s’agit d’un changement de contexte notable pour l’Ile-de-France, 1ère région économique de France et 2ème européenne.