Premier arbre pour la Tégéval

Le Syndicat mixte d’étude et de réalisation (SMER), la Tégéval et l'ensemble des acteurs concernés par le projet ont marqué le lancement des travaux par la plantation de ce premier arbre. Dans le parc Saint-Martin à Limeil-Brévannes, un cèdre de l'Atlas a été mis en terre par le Conseil municipal des enfants de Villeneuve-Saint-Georges. Il en était question depuis plus de vingt ans. Initiée dans les années 90, la Tégéval a été déclarée d’utilité publique de Créteil à Villecresnes en avril 2013. Deux premiers chantiers sont aujourd’hui engagés à Valenton et Limeil-Brévannes. La passerelle sur la RN406, œuvre de Marc Mimram, première réalisation forte et symbolique annoncée de longue date, sera engagée à partir de 2014 car le SMER est en attente de la validation de l’Etat, propriétaire et gestionnaire de la route nationale franchie.

A terme, la Tégéval s’étirera sur 20 km et 96 ha, traversera huit communes et deux départements et formera un corridor biologique entre la ville et la campagne. Ce projet, qui nécessitera 15 ans de travaux, s’attachera à connecter les parcs, les espaces naturels et les liaisons douces locales.

Ce projet de 75M€ est porté par le Syndicat mixte d’étude et de réalisation (SMER) la Tégéval, composé du Conseil régional d’Île-de-France, de l’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Île-de-France et du Conseil général du Val-de-Marne (CG94).