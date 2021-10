Premier anniversaire du CCI Business Builder

En juin dernier, la CCI avait organisé le deuxième défi de la création d'entreprise en invitant 3 femmes politiques (Laurence Rossignol, Laure de la Raudière et Monique Rabin) à se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise et venir ensuite pitcher leur projet devant un jury.

Chacune des 3 équipes étaient composées d'une personnalité politique, accompagnée d'un créateur/porteur de projet et d'un conseiller de CCI.

Le petit dej du 21 juin, animé par Nathalie Carré de la Direction emploi formation entrepreneuriat, animatrice du diplôme « Chef d'entreprise - développeur de PME » et du programme Ecole des Managers – CCI France, sera l'occasion de se remémorer cet événement et de partager les chiffres, études, et premiers retours clients sur l'utilisation de l'outil CCI Business Builder.