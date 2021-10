Préfiguration de la Flèche d'Or

Une occupation temporaire de sept mois, menée par un groupement inédit de huit collectifs – Curry Vavart, Collectif Mu, La Gare XP, Le DOC, Le collectif PIEG, DOXA ESTA, Ancoats et le collectif Obliq – , est destinée à redonner vie à ce lieu emblématique en expérimentant collectivement.

Gare, puis bâtiment de service d'une filiale de la SNCF, la Flèche d'Or doit surtout sa réputation à sa reconversion en salle de concert, au milieu des années 1990. Mais y bâtir un nouveau projet à la fois attractif, rassembleur et pérenne, requiert innovation et écoute. Car le bâtiment âgé de 157 ans a vu sa forme physique affectée par son passé aux multiples facettes et sa période de vacance. Impossible donc d'y envisager des programmations traditionnelles de bureau, commerce classique ou même d'hébergement. Or, ce quartier qui regorge de vitalité a faim de plus de “lieux de vie” : restauration et alimentation, culture et création, pratique du sport...

Aux côtés des habitants et des coutumiers du quartier, Keys REIM, pour le compte de l'un de ses fonds propriétaire de la Flèche d'or depuis 2018, s'est donc donné pour objectif de faire émerger un lieu pluriel à forte dimension culturelle et d'utilité commerciale, une ambiance « place de village » à laquelle les résidents comme les gens de passage pourront s'identifier.