Le préfet et les experts-comptables aident les entreprises franciliennes

Dans le cadre de la relance de l’investissement productif, le gouvernement a mis en place des mesures d’investissement, d’aide et de simplification pour les entrepreneurs et les chefs d’entreprise. Pour ce faire, le préfet de la région Île-de-France et de Paris, Jean-FrançoisCarenco, a rencontré récemment l’Ordre des experts-comptables d’Île-de-France.

Les services de l’État en Île-de-France se mobilisent pour mettre en œuvre toutes les mesures gouvernementales qui permettent au pays de renouer avec la croissance, d’améliorer la compétitivité et de développer l’emploi.

Parmi les nombreuses mesures prises, notamment dans le cadre de la loi Macron, le préfet de région souhaite valoriser avec les experts-comptables les trois points suivants :

• le dispositif de suramortissement pour doper l’investissement ;

• les mesures pour l’embauche d’un salarié ;

• la déclaration sociale nominative.

Pour Jean-François Carenco, les experts-comptables « constituent un relais important vis-à-vis des entreprises et souhaite pouvoir organiser régulièrement ce genre d’initiative pour accélérer la reprise ». Ce sont au total plusieurs milliards d’euros mobilisables pour les entreprises et pour le développement de la région.

Concernant le dispositif de suramortissement, Jean-François Carenco affirme que « les experts-comptables sont les meilleurs prescripteurs, pour conseiller, expliquer les règles de cette déduction fiscale extra-comptable et ainsi permettre d’en faire pleinement bénéficier les entrepreneurs et les chefs d’entreprise sans attendre la mi-avril 2016 ».

De leur côté, les experts-comptables ont démontré avec le pacte de responsabilité combien ils constituaient des relais puissants de ces dispositifs auprès de leurs clients, entrepreneurs et chefs d’entreprise.

La profession francilienne de l’Ordre des experts-comptables compte 3 700 cabinets d’expertise comptable, 5 500 experts-comptables et 2 000 stagiaires experts-comptables et ce sont plus de 250 experts-comptables inscrits.