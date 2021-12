Predictice remporte le Prix de l’Innovation de l’Incubateur du barreau de Paris

Créé en 2014, ce prix a pour objectif de soutenir et encourager des initiatives innovantes, s’inscrivant dans le respect des règles déontologiques de la profession d’avocat et contribuant à l’amélioration des services d’accès au droit et à la justice.

Pour son édition 2021, le Prix de l'Innovation de l'Incubateur du Barreau de Paris était organisé en partenariat avec le cabinet d’avocats Gide Loyrette Nouel et 6 startups étaient sélectionnées pour présenter leur projet lors du Paris Legal Makers : Data Legal Drive, Legal Pilot,Case Law Analytics, Registre Général, Indemn Calcul et Predictice.

A l’issue d’une séance de pitchs organisée dans la nef du Palais Brongniart, les membres du jury composé de représentants de l’Incubateur du Barreau de Paris et du cabinet Gide Loyrette Nouel ont annoncé, en présence du Bâtonnier du barreau de Paris, la victoire de Predictice.

Grâce à cette victoire, Predictice remporte une dotation financière de 10 000 euros, qui lui permettra de continuer à renforcer son équipe afin d’améliorer les performances de sa solution et de poursuivre son développement.