Predictice lance Scan pour révolutionner l'analyse des documents juridiques

Le principe de base est souvent le même pour toutes les legaltechs : proposer un outil qui automatise une tâche à faible valeur ajoutée pour que les professionnels du droit puissent se concentrer sur leur expertise.

Ici, la technologie développée par Predictice détecte automatiquement les sources juridiques mentionnées dans chaque document importé dans son nouveau logiciel, et les rend cliquables, permettant à l'utilisateur d'en consulter immédiatement le contenu.

En plus des décisions de justice et des textes de loi, les éventuels fondements juridiques développés dans le document sont également détectés par la plateforme, qui propose à l'utilisateur une recherche de jurisprudence associée et lui permet d'évaluer la solidité des écritures analysées par Scan, qui bénéficie de la puissance du moteur de recherche de Predictice

En accédant en un seul clic aux sources citées dans leurs documents, les avocats et juristes d'entreprise pourront enfin se concentrer sur l'analyse du raisonnement. Selon Louis Larret-Chahine, co-fondateur et directeur général de Predictice, « Scan est devenu incontournable pour vérifier la qualité de ses écritures ou de celles de la partie adverse. Les premiers utilisateurs déclarent gagner trois heures par jour, c'est une petite révolution ! ».

L'époque des recherches manuelles interminables des notes de bas de page semble bel et bien révolue, au plus grand bonheur des professionnels du droit.