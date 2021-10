Visant à créer une véritable dynamique économique territoriale, ce dispositif va permettre aux TPE et PME d'offrir à leurs salariés une gamme de services habituellement réservés aux salariés de grandes entreprises et permettra aux commerçants et artisans locaux de déployer leur savoir-faire.

Entreprises, commerçants et artisans "Ivryiens" ont été invitées à rejoindre l'aventure "Prédici, l'autre conciergerie", un nouveau genre de conciergerie citoyenne. A titre d’exemple, une femme active, totalement débordée, pourra compter sur les services de la conciergerie pour faire nettoyer ses vêtements au pressing, déposer ses chaussures chez le cordonnier ou encore disposer d'une variante de légumes frais !

Cette initiative est soutenue par la CCIP des Hauts-de-Seine.