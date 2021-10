Praeferentia : la centrale des avocats de France, par les avocats pour les avocats …

Ce projet devenu réalité au service de la profession d’avocat est porté par l’idée d’origine selon laquelle on est plus fort quand on est nombreux à agir ensemble, à acheter ensemble…

Quelques chiffres illustrent le travail réalisé : 600 000 euros d’économies en 2015 par les cabinets sur le seul compte « Fournitures » ; près de 3 000 cabinets utilisateurs au quotidien ; 133 barreaux adhérents et une cinquantaine de prestataires motivés par la profession d’avocat, son évolution et ses enjeux.

Le tout, accessible sur simple demande du bâtonnier d’un ordre qui ne serait pas encore membre de Praeferentia et sans aucune participation financière de l’avocat devenant adhérent.

Praeferentia est devenue en quelques années un exemple unique de « place de marché professionnelle ».

Des améliorations sont encore au programme. Pour les prochains mois, des prix négociés, des prestataires labélisés ; mais aussi plus d’offres, plus de services et d’écoute des besoins de la profession ; des partenariats utiles et calqués sur la réalité des cabinets pour faciliter leur quotidien.

Pour preuve les accords signés avec diverses sociétés (Apave, Véritas), susceptibles d’accompagner l’ensemble des avocats dans la problématique ERP ; ou bien encore les offres nouvelles dans des domaines aussi variés que l’assurance, l’informatique, la téléphonie, les équipements de sports, les VTC sans compter le shopping et les voyages.

Praeferentia est bien en marche !

Comme toute entreprise nouvelle, Praeferentia doit consolider ses acquis et continuer activement son développement. C’est le sens des prestations prochainement intégrées, édition, banque, santé, voyages notamment et des travaux lancés avec les fournisseurs. C’est aussi le but du nouveau site www.praeferentia.com plus fonctionnel, plus marchand, plus proche de vous lancé en ce début décembre.

Praeferentia, est au cœur de la profession. Elle doit le rester, c’est l’engagement que peuvent prendre les ordres et chaque avocat, tous conscients de l’intérêt de s’impliquer dans l’organisation des cabinets comme de la profession.