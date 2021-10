Praeferentia : 60 prestataires au service de la profession d'avocat

Un service de l'Ordre des avocats de Paris et de la Conférence des bâtonniers

Certains l'oublient, d'autres ne le savent pas, Praeferentia est une association gérée par la profession. Loin d'être un opérateur privé auquel elle est parfois assimilée, la « place de marché des avocats » est portée par cette filiation et conduite par le souci de répondre aux attentes de tous les avocats.

Un service ouvert à tous

Le mot d'ordre d'origine n'a pas changé : « Offrir aux cabinets les plus modestes les conditions d'achat habituellement réservées aux structures de grande taille ».

Comment ? en jouant sur l'effet de massification permettant de négocier des accords cadres qu'aucune structure même la plus importante ne peut obtenir par elle seule.

Un accès facile

L'un des objectifs du nouveau site a été de faciliter l'accès tant des adhérents – l'adresse email déclarée à l'Ordre et un mot de passe renouvelable suffisent – qu'aux offres figurant sur le site réparties dans huit univers distincts allant de la

« Fourniture de bureau » aux véhicules, en passant par la garde d'enfant ou la gestion de son e-reputation.

En chiffres …

Quelques chiffres illustrent l'activité de la centrale : près de 900 000 euros d'économies

réalisées en 2015 par les cabinets sur le seul compte « Fournitures de bureau » ; environ 3 000 cabinets utilisateurs au quotidien ; 136 barreaux adhérents et une soixantaine de prestataires motivés par la profession d'avocat, son évolution et ses enjeux.

Une offre qui s'enrichit chaque jour

L'un des emblèmes de Praeferentia sont les fournitures de bureau ; à juste titre avec les 30 % d'économie proposés en moyenne sur ce compte. Mais Praeferentia, ce ne sont pas que les fournitures. « Tous les sujets dans lesquels l'on peut apporter notre aide à l'avocat ont leur place dans Praeferentia »

précise Alain Cuisance ;

du plus classique, comme les solutions d'impression, au plus actuel comme l'e-reputation ;

et toujours avec l'intention d'offrir des prestations complémentaires et adaptables à toutes les tailles de cabinet.

Praeferentia et les avocats ?

Beaucoup d'avocats n'ont pas encore saisi le rôle de Praeferentia et l'engagement pris par les institutions dans cette délicate entreprise. « Le travail de conquête est loin d'être achevé » ajoute Alain Cuisance. Chaque jour nous expliquons ce qu'est Praeferentia ; aux avocats bien entendu mais aussi aux Ordres et autres institutions de la profession qui ne connaissent pas toujours les services offerts par la centrale.

« Chaque jour nous expliquons que Praeferentia ne se réduit aux fournitures mais qu'aujourd'hui ce sont 60 prestataires qui ont la volonté d'apporter aux avocats les outils et les services dont ils ont besoin. Les avocats qui nous utilisent apprécient le service. Comme dans toutes activités il y a bien évidemment des incidents ; nous faisons chaque jour tout notre possible pour rendre l'activité la plus fluide possible et le niveau de satisfaction optimum ».

Praeferentia demain…

« Le fait d'être un service proche de la profession est une chance. Il est pour nous l'occasion d'aller au plus près des professionnels avec le soutien infaillible de l'Ordre et de la Conférence des bâtonniers.

Ce gage de confiance a pour contrepartie la promesse d'assurer un service de qualité exemplaire pour tous, dans des conditions parfois complexes, en raison de la diversité des besoins liée à la diversité de la profession » ajoute Alain Cuisance.

Praeferentia tant à Paris qu'en Province a une marge de progression. C'est ce à quoi nous travaillons chaque jour en intégrant de nouvelles offres ou, en adaptant les offres existantes au besoin des cabinets mais aussi en essayant de s'adresser progressivement à l'ensemble du personnel des cabinets.

Praeferentia sur les réseaux

La Centrale c'est un site : www.praeferentia.com ; mais depuis quelques temps la centrale est aussi présente sur les réseaux toujours dans le but de s'ouvrir à ses adhérents et de mieux leur faire connaître les offres qui leur sont destinées.