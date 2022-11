Pouvoir d’achat : la nouvelle indemnité carburant concernera la moitié des Français, selon leurs revenus

La ristourne gouvernementale sur le carburant, qui vient d’être abaissée à 10 centimes par litre de carburant, prendra fin au 1er janvier. Elle sera remplacée dès le 1er janvier 2023 par une indemnité carburant travailleurs. C’est l’annonce faite par la Première ministre Elisabeth Borne ce matin dans Les Echos.

Cette nouvelle aide « bénéficiera aux ménages se situant dans les cinq premiers déciles de revenus, soit la moitié des ménages » précise la première ministre. Un premier versement sera effectué dès le début de l'année. « Nous travaillons encore sur le barème prévu, avec la volonté d'aider significativement ceux qui effectuent un trajet long pour aller au travail », a-t-elle poursuivi.

Le barème précis n’étant pas encore arrêté, le but de la mesure est tout de même d'aider « significativement ceux qui effectuent un trajet long pour aller au travail ». Gabriel Attal, ministre délégué aux Comptes public, a détaillé sur LCI : « Elle sera conditionnée à plusieurs critères : le fait de travailler », « avoir une voiture et avoir un numéro de carte grise à déclarer » et « être dans des catégories populaires ou de classe moyenne ».