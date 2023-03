Pourquoi s'attaque-t-on aux méga bassines ?

Des images d'une rare violence, deux manifestants dans le coma et des gendarmes blessés... La manifestation qui a eu lieu à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres samedi 25 mars dernier a complètement dégénéré dans un contexte social déjà fortement tendu entre les Français et l'État en raison de la réforme des retraites. À l'origine de ce rassemblement, l'installation de méga bassines utilisées a priori pour l'agriculture et qui puisent l'eau dans les nappes phréatiques en hiver afin qu'elles puissent fonctionner en été, notamment en cas de sécheresse. Un système qui n'est pas au goût de tout le monde et qui a un impact certain sur l'environnement.

Pourquoi être "contre les méga bassines" ?

Ce qui est principalement reproché par les manifestantsécologistes, c'est l'accaparement des ressources provoqué par l'installation de ces grandes piscines au milieu des champs. Celles-ci puisent dans les nappes phréatiques durant l'hiver avant de redistribuer leur contenu dans les cultures environnantes, parfois appartenant à un seul et même agriculteur. Une pratique qui est justifiée par les risques de sécheresse de plus en plus élevés et l'impact sur les récoltes tout au long de l'année. Un dialogue entre les deux camps semble impossible puisque pour les uns, leur activité entière dépend désormais des méga bassines, tandis que pour les autres, c’est l'occasion d’entamer une agriculture adaptée au changement climatique. En effet, les associations en lien avec l'environnement avancent comme argument l'inefficacité des méga bassines puisque, exposée au plein air, l'eau s'évapore et est également plus facilement sujette à la contamination par des bactéries et la prolifération d'algues.

Vexin : un rassemblement contre la première bassine d'Île-de-France

Des arguments fondés des deux côtés ?

Il y a donc deux écoles concernant l'utilisation des méga bassines, officiellement appelées retenues de substitution, et par conséquent sur leur efficacité. Selon le média NOWU, qui explique de manière détaillée et approfondie l'origine et les arguments fondés quant à l'efficacité ou non des méga bassines, Ainsi, il est expliqué que "dans son rapport sur la modélisation d’un projet dans les Deux-Sèvres, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) estime que pomper l’eau en hiver ne change pas grand-chose pour les nappes". Finalement le système de méga bassine pourrait même accompagner la transition écologique puisqu'il est indiqué dans l'article de NOWU qu'il existe un accord entre l'État et les agriculteurs pour temporiser l'impact de ces constructions comme "planter plus de haies, installer des corridors écologiques, réduire l’usage de pesticides et passer à l'agriculture bio". Par ailleurs, il s'agit également pour les professionnels du monde agricole de s'assurer un revenu même en cas de forte sécheresse qui viendrait anéantir les récoltes.



En Île-de-France, l'unique méga bassine, qui se trouve dans le village de Benthelu dans le Val-d'Oise, est sur le point d'être désinstallée puisqu'elle a été creusée sur un terrain inconstructible. La préfecture a donc donné raison au mouvement écologiste "Demain le Vexin" et a ordonné la destruction de manière à ce que le terrain retrouve son état d'origine. Finalement revient une question mise en lumière de manière récurrente ces derniers temps : comment préserver la ressource en eau face au changement climatique ?