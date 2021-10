Pour une autre déontologie des juristes

L'œuvre propose deux perspectives, mêlées et complémentaires, que sont la modernisation des déontologies actuelles et l’élaboration d’un « chapeau » déontologique commun à tous les juristes. Elle affirme d’abord la nécessité d’une déontologie consubstantielle à leurs compétences. Elle procède ensuite à une critique des déontologies contemporaines, tant en ce qui concerne leur caractère « introuvable » que leur contenu. Vient ensuite le temps de la refondation autour de quelques valeurs essentielles que partagent tous les juristes : le service à la personne, l’indépendance et le secret professionnel. La réflexion s’achève avec une proposition de texte déontologique commun à tous les juristes.

A propos des auteurs :

Joël Moret-Bailly est professeur de droit privé et sciences criminelles à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne, membre du Centre de recherches critiques sur le droit et chercheur associé au Centre de recherches droit, sciences et techniques à l’université Paris I.

Didier Truchet est professeur de droit public à l’université Panthéon-Assas, président du Conseil national du droit et membre du Comité consultatif national d’éthique. Aux Puf, il codirige la collection « Thémis » et est notamment l’auteur de Droit administratif (« Thémis », 2013) et de Droit public (« Que sais-je ? », 2014).

Ensemble, ils sont auteurs de La Déontologie des juristes (Puf, « Licence », 2010).