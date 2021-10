« Pour un commissariat aux comptes au service de l'intérêt général »

Comme le rappelle Denis Barbarossa, président national de l'Ifec, « l'Inspection générale des finances (IGF), missionnée conjointement par les ministres de la Justice et de l'Economie, a proposé au Gouvernement de relever les seuils d'audit au niveau européen ».

Pour l'Ifec, « Une telle proposition, si elle était retenue, aurait un effet systémique considérable sur l'ensemble de l'exercice professionnel, en supprimant au moins 80 % de ses mandats dans les entités commerciales, correspondant à 40 % de ses honoraires.

Elle supprimerait également l'exercice professionnel de plusieurs milliers de signataires et de collaborateurs sur l'ensemble du territoire national provoquant d'entrée la destruction massive de plus de 10 000 emplois sur le secteur (et subsidiairement dans les parties prenantes : cursus universitaires, éditeurs de logiciels, etc.). Simultanément cela réduira drastiquement la prévention des risques dans 150 000 entreprises et augmentera corollairement le risque de défaillance de nombreuses entreprises.

Creuser toujours les inégalités au bénéfice des plus forts : que ce soit sur le territoire (sinistralité de l'emploi dans des territoires renforcée au bénéfice des grandes villes), sur la concentration du marché des professionnels du chiffre (au détriment des plus petits cabinets), enfin pour les grandes entreprises (qui seules garderont une sécurité financière).

Le commissaire aux comptes n'a-t-il pas lui aussi une “mission” de service public d'aménagement du territoire en constituant un réseau d'au moins 13 500 points de contact sur le territoire national ? N'a-t-il pas pour "mission" de relancer l'économie de la France en préservant la croissance et les emplois dans les entreprises ?

Face à cette démarche et à la position du Gouvernement qui est sur le point de reprendre les conclusions du rapport de l'IGF, notre syndicat Ifec se mobilise depuis des mois et notamment au travers de sa contribution intitulée “Pour un commissariat aux comptes au service de l'intérêt général” dont nous vous invitons à prendre connaissance en pièce-jointe du mail reçu ».

Forum consultable en ligne sur www.jesuiscacpe.fr.