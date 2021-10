Pour BGE le plan de relance doit intégrer l'accompagnement et la formation

En 2019, BGE a formé 51 090 personnes à l'entrepreneuriat et ainsi permis la création de 16 380 entreprises. Ce réseau a fort ancrage territorial présent partout en France alerte aujourd'hui sur le devenir de ces néo-entrepreneurs dans le contexte de la crise économique liée au Covid.

Commerçants, menuisiers, consultants, aides à domiciles ou startupers... 16 380 d'entre eux ont fait confiance à BGE pour devenir entrepreneur en 2019. Un chiffre en hausse de 5 % par rapport à celui observé en 2018. Près de 28 000 nouveaux emplois ont par ailleurs été créés par ces jeunes entreprises.

30 % de TPE sérieusement fragilisées

Cependant, dans cette période d'incertitude liée à la crise du Covid-19, le réseau s'inquiète plus que jamais de leur devenir et notamment de la viabilité de leur projet à court et moyen termes.

D'après les échanges et contacts menés directement auprès de 10 000 entrepreneurs accompagnés sur plusieurs années, le réseau BGE, créé en 1979, estime à près de 30 % le nombre des TPE en danger de cessation d'activité dans les six prochains mois.

« Objectif Relance » : une réponse individualisée

En réponse à cette situation préoccupante, BGE a déployé dès le mois de mars Objectif Relance. Ce dispositif d'accompagnement, pris en charge par l'Agefice, a permis à 394 entrepreneurs d'être conseillés et formés (entre le 6 avril et le 31 mai) afin d'établir des plans d'action concrets pour maintenir et préparer la reprise de leurs activités.

Le premier bilan réalisé à l'issue des deux mois de mise en œuvre permet de tirer des conclusions positives. En effet, 89 % des interrogés ont estimé qu'Objectif Relance leur a permis d'identifier des solutions pour faciliter la survie à court terme de leur entreprise. A plus long terme, 95 % ont estimé avoir identifié des solutions pour aider à la relance de leur entreprise grâce à ce programme.

« Si les mesures d'urgence (reports de charges, prêts garantis, fonds de solidarité...) ont un effet salvateur sur la trésorerie des entreprises, nous constatons que les entrepreneurs ont également un réel besoin d'accompagnement pour faire face à cette période délicate. En travaillant sur leurs stratégies commerciales, de diversification et de communication (notamment grâce au digital), l'élaboration de plan d'actions et le repositionnement stratégique de leur entreprise, nous répondons à leurs principaux besoins. » indique Sophie Jalabert, déléguée générale de BGE Réseau.

Focus : 52 % de femmes entrepreneures

Cette année encore le profil type du public BGE témoigne d'une grande diversité et confirme que l'entrepreneuriat concerne l'ensemble des français. En effet, plus d'un entrepreneur accompagné sur deux (52 %) est une femme.

On constate également que plus de la moitié des personnes accompagnées est peu diplômée et issue des territoires fragiles (56 % ont un niveau infra-bac), et une large majorité est en situation de recherche d'emploi (85 %).