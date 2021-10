Pour 74% des Français, les robots volent les emplois

Ce sondage TNS Sofres montre une ligne de fracture entre les pays du Nord où les habitants sont moins nombreux à partager cette opinion (51 % aux Pays-Bas, 55 % en Finlande) et ceux du Sud où une écrasante majorité de personnes pensent qu'ils sont une menace pour l'emploi (89 % au Portugal, 84 % en Espagne). En moyenne, cette opinion est partagée par 70 % des Européens.



Les Français ont globalement une image positive de la robotique (67 %), mais ils se situent en dix-neuvième position du baromètre, loin devant l'optimisme affiché par les pays du Nord. Ils estiment que les robots doivent être utilisés en priorité dans les secteurs de l'exploration spatiale (56 %), l'industrie (49 %), les secours (49 %) et les métiers militaires (39 %). Les Français sont par ailleurs plus convaincus que la moyenne européenne (32 % contre 22 %) de leur intérêt dans les fonctions médicales et de ménage domestique (15 % contre 13 %). En revanche, les robots doivent être bannis selon eux dans les services aux jeunes enfants, personnes âgées et handicapées (64 %).



Ce sondage fouillé montre que l'usage de la robotique est encore très limité en Europe, avec 12 % des citoyens européens utilisant ou ayant utilisé des robots à leur domicile ou au travail.

Ce baromètre a été réalisé à partir d'entretiens en face à face menés auprès de 26 751 citoyens européens âgés de plus de 15 ans, dans les 27 Etats membres (1 059 sondés en France).