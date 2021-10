Post-crise sanitaire, la tension locative se déplace vers la banlieue et les villes moyennes

Créée il y a un an, la plateforme de location immobilière Pandaloc collecte des données de candidatures par logement au niveau national et également en Ile-de-France. Sur l'année écoulée, elle a observé que Paris n'avait plus la côte. L'impact des confinements a eu une réelle répercussion sur les projets de départ de Paris. La démocratisation du télétravail et l'envie de gagner en qualité de vie ont amené 69 % des Franciliens à entreprendre des démarches en ce sens depuis le début de l'année.

Selon une autre étude réalisée par le courtier immobilier Pretto, basée sur 47 000 simulations d'achat immobilier réalisées par des Parisiens entre janvier 2019 et mai 2021, les recherches de résidences principales en province et en grande couronne ont respectivement augmenté de 77 % et 25 %. C'est dans la petite couronne parisienne que la tension locative est désormais la plus forte. Les trois banlieues qui reçoivent le plus de candidatures par logement sont la Seine-Saint-Denis avec 9 candidats par logement, les Hauts-de-Seine qui ont une moyenne de 6 candidatures et le Val-de-Marne qui compte 5 candidatures en moyenne par logement.

Au niveau national, les villes moyennes voient le nombre de demandes de logements exploser. Angoulême est la ville française qui a le plus grand nombre de candidatures par logement en moyenne avec 12, suivie par Albi (8) et Bourges (7). Les grandes métropoles et villes étudiantes ne sont plus les zones où la tension locative est la plus tendue.