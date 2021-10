Post-confinement : tous à bicyclette ?

« Si les mesures annoncées s'inscrivent dans une période particulière de crise sanitaire, la dynamique vélo, elle, est enclenchée plus largement et plus durablement », déclare Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables, qui salue le plan ambitieux et co-construit de 20 millions d'euros mis en place par le ministère de la Transition écologique et solidaire. La bicyclette reprendra-t-elle ses droits dans la capitale ?

@ DR