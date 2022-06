Pose de la première poutre de la ZAC Campus Grand Parc, à Villejuif

La première poutre du lot vient d’être posée ce mois-ci, inaugurée en compagnie du maire de Villejuif, Pierre Garzon. Les acteurs principaux du projet étaient également présents, tels que le directeur général de l’aménageur de la ZAC Sadev 94, Christophe Richard, le directeur général du promoteur Linkcity Île-de-France, Laurent Mourey et le directeur général de Brownfields, le second promoteur du projet, Yann Doublier. Les travaux sont réalisés par Bouygues Bâtiment Île-de-France, leur livraison est prévue en juillet 2024.

Un campus autour de l’Institut Gustave Roussy

Proposant un accès direct à la future gare de métro des lignes 14 et 15 du Grand Paris Express, ainsi qu’à l’autoroute A6, le lot D1b contribue au développement d’un campus urbain équilibré, à vocation internationale mais surtout, dédié à la santé. Il a été mené en lien avec l'Institut Gustave-Roussy, un centre régional de lutte contre le cancer implanté à Villejuif, aussi reconnu comme le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Le lot comporte diverses infrastructures, dont 7 000 m² de laboratoires-bureaux destinés à attirer de nouvelles sociétés dans des locaux adaptés, une résidence hôtelière 4 étoiles de près de 150 chambres qui accueillera la patientèle de l’Institut Gustave Roussy, les familles, chercheurs et internes en mobilité. La résidence occupera ainsi la fonction d’“hospitel” et permet ainsi de développer un quartier volontairement très mixte qui répond aux attentes du territoire et de ses usagers, en adéquation avec les ambitions de la ZAC.

Un complexe complet

Le programme comporte aussi 143 logements familiaux dont 66 logements sociaux, une crèche de plus de 70 berceaux pour les enfants du personnel de l’Institut Gustave Roussy et même, un centre sportif pour l’ensemble des riverains, incluant les employés de l’Institut et les habitants, ainsi qu’une maison médicale. Le lot D1b comprendra également un cœur d’îlot arboré de presque 900 m² dont plus de la moitié est en pleine terre, ce qui promet une forte contribution à la biodiversité. A l’origine du design et de la conception urbaine du chantier, se trouvent les architectes MGAU (Michel Guthmann) / NRAU (Nicolas Reymond) et l’Atelier Roberta, pour ce qui concerne le paysagisme. Les différents partis-pris esthétiques donnent à ce nouveau lieu de vie une identité qui lui est propre, alliant matériaux pérennes et innovants : brique pleine, béton brut architectonique, menuiseries bois-aluminium. Reste à attendre juillet 2024 pour la livraison de l’ensemble des travaux.