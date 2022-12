Pose de la première pierre du projet "Grand CREPS"

Afin que le CREPS puisse se dimensionner et se moderniser pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, un programme de travaux d’aménagement et de construction a été établi par la région Île-de-France, dans le cadre d’un projet "Grand CREPS".

Le CREPS Île-de-France a été labellisé Centre de préparation des Jeux par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il a été convenu qu’il était nécessaire de moderniser et de développer l’établissement sur son bâti, afin de répondre aux nouvelles attentes du sport de haut niveau français et étranger.

Les chantiers à venir

Le projet "Grand CREPS" nécessite donc de réaliser des chantiers sur site. Deux nouveaux gymnases et une salle de musculation verront ainsi le jour afin d’améliorer les conditions d’entraînement des pôles existants, ou de recevoir de nouveaux pôles de haut niveau, ainsi que l’accueil des délégations étrangères préparant les JOP 2024.

Sept salles de formationssupplémentaires compléteront les 17 actuelles, afin de créer les conditions d’accueil d’une annexe des établissements scolaires partenaires et, ainsi, améliorer significativement le double cursus des sportifs de haut niveau.

Une nouvelle restauration sera bâtie pour répondre aux attentes d’une alimentation plus adaptée aux divers usagers et recevoir, de façon personnalisée, les délégations françaises et étrangères.

Les bureaux administratifs seront repositionnés au centre d’un véritable village, au sein d’une unité de lieu pour la préparation des sportifs de haut niveau (site d’entraînement, hébergement restauration, formation et suivi médical) et pour créer les conditions d’un lieu de vie pour l’ensemble des acteurs du CREPS.