Pose de la première pierre de l'extension du Collège Albert-Camus à Bois-Colombes.

Jeudi 29 novembre 2012 à 11h30 Patrick Devedjian, Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Christiane Barody-Weiss, Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine chargé des affaires scolaires, des constructions scolaires et de l’enseignement secondaire et Maire de Marnes-la-Coquette, ainsi qu’Yves Révillon, Maire de Bois-Colombes et Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine, a posé la première pierre de l’extension du Collège Albert-Camus à Bois-Colombes, en présence de Edouard Rosselet, Directeur académique des services de l’Education nationale.

Les travaux ont débuté en juillet 2012 et s’achèveront en juin 2014, ainsi le collège ouvrira ses portes aux élèves en septembre 2014.

Le coût prévisionnel de l’opération, toutes dépenses confondues, s’élève à 28 millions d'euros.

©Atelier d’architecture Jean-François Laurent