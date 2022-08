À deux ans des JOP de Paris, différents acteurs de la Ville et de l’organisation ont assisté à la pose de la passerelle du Centre aquatique olympique. Cette dernière permettra de faciliter les déplacements, avec l’enjambement de l’A1 et le raccordement du Centre aquatique au Stade de France. Une fois les Jeux terminés, elle offrira également, une liaison entre le futur quartier de la Plaine Saulnier et le Stade, favorisant l’usage des mobilités douces.

Constituée d’une structure métallique de 100 m de long et 18 m de large, la passerelle traverse, sans appui intermédiaire, les 13 voies de circulation de l’autoroute A1 et de l’avenue du Président Wilson.

« Avec cette opération d’ampleur, la Métropole du Grand Paris « répond à un enjeu fort de mutabilité, en offrant des infrastructures innovantes et performantes nécessaires à l’accueil des Jeux et utiles ensuite aux métropolitains ». Elle construit ainsi un héritage durable pour tous/ Je salue le professionnalisme et l’implication des équipes et des entreprises dans le succès de cette réalisation de haute technicité », a indiqué Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris.

Préparée depuis plus de 15 mois, la pose de la passerelle, réalisée par la Métropole du Grand Paris, son concessionnaire Simbala et les entreprises Bouygues Travaux Publics, Eiffage Métal, Mammoet et Aximum notamment, est une opération millimétrée qui a permis de déplacer le tronçon principal de 70 m et de près de 900 tonnes. La manœuvre a mobilisé plus de 120 personnes et a duré 10 heures.